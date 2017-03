Bråk om Mysenloven

Tidligere i mars kunne NRK fortelle at politikerne i Eidsberg skulle behandle Mysenloven, en slags lokal kardemommelov.

Lovens paragrafer sier blant annet at voksne skal hoppe mer i sofaen og at man alltid skal ha is i fryseren.

– Jeg håper at loven blir enstemmig vedtatt og kan bidra til å lage en kultur og rom for å være litt annerledes og gærne. Vi må tørre å gjøre ting som voksne ikke gjør til vanlig, sa ordfører Erik Unaas til NRK.

Mysenloven Ekspandér faktaboks §1 - Alle skal ha noen som er glad i dem



§2 - Vi skal lytte til det andre har å si



§3 - Vi skal ha det hyggelig når vi spiser



§4 - Vi skal ikke kaste søppel på bakken



§5 - Vi skal ha is i fryseren hele tida



§6 - Voksne skal hoppe mer i sofaen



§7 - Det er lov å gi hverandre en kos

Sp: Feil å bruke tid på saken

Men ikke alle er like begeistret for at politikerne behandler saken. Senterpartiet mener det er feil å bruke tid og ressurser på saken og foreslår å avvise Mysenloven som sak til kommunestyret.

– Jeg hopper gjerne i sofaen, men mener «Barnas grunnlov» står fint på egne bein uten politisk vedtak. De ble overrakt ordføreren for tre år siden, så det virker som en resirkulering av en gammel nyhet uten at den viktige koblingen til grunnlovsjubileet er beholdt, skriver gruppeleder Per Inge Bjerknes i Eidsberg Senterparti i en tekstmelding til NRK.

Svein Syversen i SV vil støtte Senterpartiet, men han ønsker ikke å stille til intervju med NRK fordi dette er en sak han ikke ønsker å markere seg på.

Ap: – Bruk mer tid på saken

POSITIV: Janne H. Mustorp Ultvedt i Arbeiderpartiet vil bruke mer tid på saken for å inkludere barna. Foto: Anne Ognedal / NRK

Samtidig står Arbeiderpartiet i den fullstendig motsatte enden av skalaen. De mener nemlig at saken er for dårlig forankret og ønsker å sende saken på høring til skoler og barnehager.

– Det kunne hende vi hadde endt opp med de syv paragrafene hvis de gikk ut på høring. Men kanskje hadde også barna foreslått endringer. Da hadde de blitt hørt, og det er det FNs barnekonvensjon handler om, sier Janne H. Mustorp Ultvedt i Arbeiderpartiet.

– Aps forslag fører til mye arbeid

Ordfører Erik Unaas er imidlertid overrasket over at ikke alle er klare til å vedta saken raskt. For ham handler det om ikke å ta seg selv så høytidelig.

– Det er ikke brukt særlige ressurser på denne saken, og kostnadene med å utvikle noen plakater og budskap er minimale. Det er først gjennom Aps forslag det virkelig kan bli mye arbeid, skriver han i en e-post.

Han peker samtidig på at Mysenloven har blitt omtalt hos både NRK og TV 2.

Fredrik Mortvedt i Høyre stemte mot forslaget i formannskapet, men nå har han snudd.

– I ettertid ser jeg at dette virkelig har satt Eidsberg på kartet, med oppslag både hos NRK og TV 2. Det er så bra at i kommunestyret vil jeg stemme for, sier han.