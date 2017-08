To østfoldin ble Lotto-millionærer

En mann i 20-årene fra Halden og en mann i 30-årene fra Fredrikstad vant over 7 millioner kroner hver i gårsdagens Lotte-trekning.! Begge de nybakte millionærene hadde vanskelig for å tro at det var sant da de ble oppringt av Norsk Tipping.