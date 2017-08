Borten Moe: Heller Rygge enn ny rullebane på Gardermoen

Den sivile flyplassen utenfor Moss måtte gi opp i fjor da Ryanair, som siste flyselskap, la ned passasjertrafikken. Så langt har det ikke kommet noe ut av forsøkene på å gjenopplive flyplassprosjektet.

– Vi ønsker en langsiktig gjenåpning og vekst for Rygge flyplass i stedet for Gardermoen, sier Borten Moe til Avisenes Nyhetsbyrå. Han er dermed på kollisjonskurs med Avinor og Stortinget, som går inn for en tredje rullebane på landets hovedflyplass.

Avinor-sjef Jon Sjølander sier rullebanen på Rygge ikke har kapasitet nok til å ta unna veksten en tredje rullebane er ment å håndtere.

– Vi mener at å eventuelt ta Rygge flyplass i bruk igjen, er et supplement, ikke et alternativ til en tredje rullebane på Oslo Lufthavn. Det vil bare utsette behovet i noen år, ikke stanse det, sier han.

Statlige Avinor eier for øvrig de fleste av landets flyplasser, inkludert Gardermoen, men ikke Rygge.