Boligtvist kan bli rettssak

Rådmannen i Halden anbefaler at kommunen går til sak mot Sykehuset Østfold. Striden står om hvem som eier fem boliger som sykehuset nå ønsker å selge. Boligene ble bygd av Halden kommune, men gitt til fylkeskommunen i 1963 under forutsetning av at de skulle få dem tilbake dersom fylkeskommunen ikke skulle bruke dem.