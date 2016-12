Blinde Simen og Celina søker juleselskap

– Vi hadde satt veldig stor pris på å ha et sted å gå på julaften. Det er ikke så koselig å bare sitte to alene, sier Simen Lind Andersen.

For 14 år siden ble Andersen fra Sarpsborg blind. I år skal han feire jul med venninnen Anette Celina Rudquist fra Sandefjord. Sandefjordkvinnen har Cerebral Parese (CP) og ser kun ti prosent på ett øye. De skulle egentlig feire med Andersens familie, men på grunn av sykdom lar ikke det seg gjøre.

– Vi håper noen har et varmt hjerte og har lyst til å få to personer på besøk, fortsetter Andersen.

De to har ingen andre å feire jul med og håper noen har plass til to ekstra personer rundt bordet.

Er ingen byrde

De to blir ofte kalt for et radarpar, selv om de har sine funksjonshemninger mener de at de ikke vil være en byrde om noen ønsker å åpne dørene på julaften.

NASJONALDAGSFEIRING: Anette Mølgaard (t.v.) og Rolf Helge Onarheim (t.h.) delte nasjonaldagsfeiringen sin med CP-skadde Celina Rudquist og blinde Simen Lind Andersen. Det betydde mye for de to sistnevnte. Foto: Privat

– Bare man kommuniserer så går det meste greit. Mye blir avklart hvis man snakker sammen. Vi trenger kanskje litt hjelp til få lagt maten på fatet og få den skåret opp, men uten om det klarer vi oss selv, forklarer Andersen.

– Jeg har CP i beina, og det går litt ut over gangen min. Men jeg sitter ikke i rullestol, smiler Rudquist.

Vennene vil gjerne besøke noen i området Nedre Glomma. De har tilhold i Sarpsborg og ønsker å komme seg hjem om kvelden. De lover gode samtaler og godt selskap.

Alternativet er varmestua eller Kirkens Bymisjon

Andersen og Rudquist har lagt ut en oppdatering på Facebook hvor de har skrevet at de gjerne vil ha noen å feire jul med, men responsen har uteblitt.

– Alternativet om ingen vil invitere oss er varmestua eller Kirkens bymisjons arrangement, sier Andersen.

– Vi er begge vant til å feire jul med familien. Det er ikke så veldig gøy å sitte alene på julaften, følger Rudquist opp.

Begge setter pris på muligheten varmestua og Kirkens Bymisjon tilbyr på julaften, men de føler de ikke helt passer inn der.

– Vi føler vi faller litt mellom to stoler der også, sier Rudquist.

– Hvis vi kan være så heldige at vi kan få være med en familie, så vil vi veldig gjerne det, avslutter Andersen.