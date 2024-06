Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En mann i 30-årene ble uthengt som drapsmann etter en mann i 20-årene døde i Moss i mars.

Mannen i 30-årene ble pågrepet etter hendelsen, siktet for å ha kommet med trusler i forkant av dødsfallet.

Nå tilbakeviser politiet drapspåstanden. Etterforskningen har heller ikke avdekket noen trusselsituasjon.

Mannen i 30-årene er siktet for å ha hensatt avdøde og en annen mann i 20-årene i en hjelpeløs tilstand. Han nekter straffskyld.

I mars i år døde en mann i 20-årene etter å ha falt fra taket på en bygning i Moss.

En mann i 30-årene ble pågrepet etter hendelsen, siktet for trusler mot avdøde og en annen mann i 20-årene i forkant av dødsfallet.

– Det er ingenting som tilsier at vi kan konkludere med at det har vært en trusselsituasjon, sier politiadvokat Anders Svarholt til NRK.

Politiet har derfor lagt bort trusselsiktelsen mot mannen i 30-årene, rundt tre måneder etter dødsfallet.

Kort tid etter dødsfallet var det tent lys og lagt ned blomster ved fallstedet. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Nå er han i stedet siktet for å ha hensatt de to mennene i 20-årene i en hjelpeløs tilstand, da de havnet på taket på bygget.

Det er ikke kjent hvorfor de to endte opp på taket.

Mannen i 30-årene nekter straffskyld. Det opplyser hans forsvarer Haakon Åsli Skogstad.

– Han mener at det ikke var noe hold i den forrige siktelsen om trusler, og han mener like fullt at det ikke er noe hold i den nåværende siktelsen.

Mannen i 20-årene falt ned fra taket på denne bygningen 13. mars i år. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Ble uthengt som drapsmann

Kort tid etter mannen i 20-årene døde, ble siktede hengt ut som drapsmann med navn og bilde i sosiale medier.

I innlegget ble det påstått at siktede dyttet avdøde så han falt ned fra taket.

Det er ingenting ved politiets etterforskning som tyder på at det medfører riktighet, ifølge politiadvokat Svarholt.

– Tvert imot mener vi at vedkommende ikke har hatt en slik rolle.

Politiadvokat Anders Svarholt er påtaleansvarlig i saken. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Det var et familiemedlem av avdøde som kom med påstandene, basert på hva hen hadde blitt fortalt av andre.

Innlegget ble ikke slettet før forsvarer Skogstad anmeldte familiemedlemmet som hadde lagt det ut.

– Det har aldri vært noen holdepunkter i denne saken for at min klient er noen drapsmann. Det har vært ganske stor og alvorlig pågang mot ham, med karakterer av privat rettshåndhevelse, som ikke er bra i det hele tatt.

Siktede mottok en rekke trusler etter han ble hengt ut som drapsmann, ifølge forsvareren. Det førte til at han til slutt valgte å flytte fra Moss.

– Vi må la politiet etterforske straffesaker, og være forsiktige med å mene noe om hva som har skjedd, før politiet har konkludert, sier Skogstad.

Mener siktede medvirket til dødsfallet

– Familiemedlemmet publiserte et innlegg på Facebook på bakgrunn av informasjonen vedkommende ble gitt på daværende tidspunkt.

Det skriver advokatfullmektig Victoria Westrum i en e-post til NRK. Hun representerer de etterlatte i samarbeid med advokat John Christian Elden.

Politiet har gitt familiemedlemmet en påtaleunnlatelse for drapspåstanden.

Det betyr at politiet mener familiemedlemmet har gjort noe straffbart, men at de ikke ser det nødvendig å reise tiltale.

Advokatfullmektig Victoria Westrum representerer de etterlatte. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Avdødes familie har hele veien vært av den oppfatning at siktede har medvirket til at deres sønn døde. At politiet nå også synes å være av den oppfatningen at siktede kunne ha forhindret dødsfallet er en lettelse for familien, skriver Westrum i e-posten.

Forsvarer Skogstad skriver i en tekstmelding til NRK at han som jurist føler seg ganske trygg på at også den nåværende siktelsen vil bli henlagt.

– Det bør være klart for alle som har innsyn i etterforskningen at min klient verken hadde tid eller anledning til å forhindre dødsfallet. Slike uttrykk for at min klient har noe ansvar for dødsfallet bør opphøre straks.

Etterforskningen nærmer seg slutten

Avdøde, en annen mann i 20-årene og siktede var i en leilighet i det aktuelle bygget samme morgen som dødsfallet.

Politiet gikk tidlig ut og sa at de mistenkte at det hadde oppstått en trusselsituasjon i leiligheten før avdøde og den andre mannen i 20-årene havnet på taket.

Basert på etterforskningen, mener politiet nå at det ikke har vært snakk om noen trusselsituasjon.

– Dette er tre menn som har hatt et vennskapsforhold. Vi vet at stemningen var god blant disse forholdsvis kort tid før dette skjedde. Så skjedde det noe på tampen der som nok gjorde at situasjonen endret seg.

– Vet dere hva som kan ha gjort at situasjonen endret seg?

– Ja, vi har fått opplysninger om det. Både fra vedkommende som ble hentet ned fra taket og vedkommende som bodde i leiligheten, sier Svarholt.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på hva som førte til stemningsskiftet, av hensyn til etterforskningen, som nærmer seg slutten.

OPPDATERING: I etterkant av publisering har vi lagt inn en kommentar fra forsvarer Haakon Åsli Skogstad som reagerer på en uttalelse fra Victoria Westrum, som representerer familien.