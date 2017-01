Ble stående fast på speilblank vei

Ved Roppestad venter flere på strøing og salting slik at bussen og flere biler kan komme seg videre, forteller Glenn Johansen.

Glenn Johansen skulle bare ut og lufte bikkja. Men værgudene hadde andre planer. Foto: Glenn Johansen

– Det er speilblankt. Det går ikke an å gå ute i veien, du sklir hele tiden. Du kan skyve bilene unna uten å bruke makt. Det står en buss her, og en fem-seks biler på oversiden og i hvert fall to på baksiden. Bussen står på tvers i svingen.

Det sier Glenn Johansen, som skulle ut og lufte bikkja. Men den siste halvtimen har han holdt seg i svingen på fylkesveien ved Roppestad, der omtrent et dusin kjøretøy ikke kommer seg fra stedet.

– Bussen kom seg nesten opp bakken, men så begynte den å skli nedover, fortsetter Glenn.

Tatt på senga av væromslag

Johansen tror problemene skyldes det plutselige væromslaget som kom i formiddag.

– Det var kuldegrader, og plutselig slo det om. Det ser ikke ut som om det er is på veien, men det nytter ikke å gå der.

Fra klokken 11:30 og utover fikk Veitrafikksentralen meldinger fra politiet og egne enheter ute om at føret hadde endret seg drastisk, spesielt på fylkesvei 110 mellom Skjeberg og Skjærviken utenfor Fredrikstad.

Det har også kommet meldinger om svært glatte partier i retning Svinesund, opplyser Veitrafikksentralen. Øst politidistrikt bekrefter at de har fått inn meldinger om flere biler som har sklidd av veien som en følge av det skiftende føret, uten at det har ført med seg personskader.

Men bilene kan være til hinder for trafikken, påpeker operasjonssentralen.

Det har ikke vært noen sammenstøt i svingen ved Roppestad, forteller Glenn Johansen.

– Det er satt ut varseltrekanter nedover hele veien her, så det har gått bra. En bil holdt på å kjøre i grøfta, men det gikk greit.

– Hvordan er stemningen blant folk?

Bergingsmannskaper jobber med et havarert vogntog på svenske E6 etter en av flere ulykker på svenske og norske veier tidlig i ettermiddag. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

– De syns jo det er rart at det ikke har vært strødd eller saltet her, da. De har kommet med sand eller salt her nå, så vi får se om de får strødd slik at bussen kommer seg vekk.

Svenskene sliter også

Over grensa meldes det også om problemer, det er så langt meldt om tre separate singelulykker på E6 ved Strømstad. Ulykkene har skjedd i både nordgående og sørgående kjørefelt, melder politiet i Vestre Gøtaland.

Seneste klokken 12:38 er det meldt om en ny ulykke, der tre personbiler kolliderte i nærheten av Skee. Heller ikke her er det meldt om personskader. Så langt.