Ble løslatt, prøvde å stjele bil,­ og ble pågrepet igjen

Operasjonsleder Ingar Signebøen flirer litt når han forteller om det som skjedde.

– Han ble pågrepet i går kveld i en annen sak. Den ble ferdig etterforsket i dag, og han ble løslatt.

– Så fikk vi melding fra butikkområdet på Grålum om en person som oppførte seg mistenkelig.

Politiet sender en patrulje til stedet, og treffer på den nylig løslatte mannen. Han bekrefter for politiet at han hadde kjent på flere bildører for å finne en bil han kan ta og kjøre hjem med.

– Han hadde klart seg med en halvtimes kjøring for å komme seg hjem, sier Signebøen.

Mannen er i slutten av tenårene, og kjent for politiet fra før. Hva han selv sa om at det tok 41 minutter å handle på kant med loven igjen, vites foreløpig ikke.

– Han er ikke avhørt enda, og har ikke akkurat vært samarbeidsvillig, sier Signebøen.