– Nevøen min falt om på brygga. Han ble kjørt til Oslo i trykktank, fordi han var den som ble mest kullosforgifta, forteller Finn Wilsgaard til NRK.

KULLOSLEKKASJE: På denne brygga falt nevøen til Finn Wilsgaard livløst om. Foto: Tomas Berger/NRK

Wilsgaard var om bord i båt på vei til festivalen Tons of Rock i Halden onsdag forrige uke da han følte seg uvel. Han hadde smerter i nakken, og da selv ikke en massasje fra kona hjalp gikk han og la seg.

Da båten la til kai i Halden falt hans nitten år gamle nevø livløs om på brygga.

VARSLET NØDETATENE: Audun Kalleberg varslet både 113 og Havnevesenet da familien på nabobåten ble akutt dårlige. Foto: Tomas Berger/NRK

I nabobåten satt Audun Kalleberg med vennene sine da kona til Finn ba om hjelp. De skjønte ikke helt hva hun ville, men så la de merke til personen som lå på brygga.

– Jeg var sikker på at han hadde sklidd på dekk. Hun fortalte at det var en til som hadde svimt av, og som lå inne i båten, samtidig som jeg luktet eksos, da skjønte jeg at det var noe annet på ferde.

Kalleberg og vennene hjalp Wilsgaard ut av båten og bort fra kullosen.

LADET OPP TIL FESTIVAL: Vennegjengen fra Tønsberg (i bakgrunnen) ble tilfeldigvis vitner til kullosforgiftningen. Foto: Tomas Berger/NRK

Rask handling redder liv

Båtnaboen tok kontakt med Havnevesenet, og ringte 113. Det kan ha reddet livene til Wilsgaard og familien.

OVERLEGE: Filip Gorski jobber ved akuttseksjonen på Sykehuset Østfold Kalnes. Foto: Tor-René Stryger/NRK

Overlege ved akuttseksjonen på Sykehuset Østfold Kalnes, Filip Gorski, forteller at kullosforgiftning kan være livstruende.

– Det gjelder å få i seg oksygen så fort som mulig. Ved kullosforgiftning kan man i verste fall gå i koma og dø av det, hvis man ikke får behandlingen man trenger raskt.

Kullos, eller karbonmonoksid, er en lukt-, smaks- og fargefri gass som blir transportert til hjernen og hjertet i stedet for surstoff.

Måtte få oksygenbehandling i seks timer

– Vi lå med oksygenmasker med 100 prosent oksygen i seks timer på Kalnes, for å få renset blod og lunger.

Nevøen ble mer alvorlig forgiftet, og kjørt til Ullevål. Der måtte han behandles i trykkammer i flere dager.

Det skal ha vært en luke i kalesjen som sto på gløtt som har sluppet kullosen inn i båten til Wilsgaard.

– Det er veldig viktig å passe på når man er ute i campinglivet, enten det er på land eller

SKAFF VARSLER: Brannsjef Stein Laache råder både båtfolk og campingfolk til å skaffe seg kullosvarsler. Foto: Tomas Berger/NRK

på sjøen, å sørge for å ha god tilgang til frisk luft og sørge for at det er utlufting mens man fyrer med kokeapparat og den type ting, sier brannsjef i Fredrikstad og Hvaler, Steinar Laache.

Få symptomer

Kullosforgiftning er vanskelig å fastslå, men ifølge Gorski er hodepine, svimmelhet, slapphet og kvalme noen tegn.

– Man kan bli forvirret og kullos er spesielt farlig hvis man sover. Da merker man ikke at man går over fra å sove til å bli bevisstløs.

– Skaff deg varsler som sier fra hvis det blir høye nivåer av kullos, oppfordrer brannsjefen.