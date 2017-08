Ble fostermor for pinnsvinunger

- I Norge og i mange andre land er det europeiske pinnsvinet (Erinaceus europaeus) utrydningstruet. For å bidra til å øke bestanden av pinnsvin her i landet ble Pinnsvinhjelpen stiftet som en ideell organisasjon 1. mars 2011.



Formål:

Å hjelpe enkeltindivider som er skadet, syke og/eller trenger støtte for å overleve i naturen.

Bistå og veilede personer som finner pinnsvin som er skadet, syke og/eller trenger støtte for å overleve i naturen.

Bidra til å spre kunnskap og informasjon om pinnsvin i Norge – både på individ- og artsnivå.

Påvirke myndigheter og lovverk med hensyn til artens fremgang og spredning i Norge.



- Pinnsvinhjelpen er i første omgang etablert i Oslo-området, hvor noen av initiativtagerne allerede har jobbet med denne problemstillingen i lang tid. Det jobbes med å samle andre private ildsjeler for å skape et landsomfattende tilbud, slik at Pinnsvinhjelpen etter hvert skal kunne dekke behovene for akutt hjelp og veiledning på lokal basis over hele Norge.