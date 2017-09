Blåskjell kan bety renere vann

Funn av blåskjell i indre havn i Halden for første gang på flere tiår er et positivt tegn for Iddefjorden. Det mener forskningsleder Mats Walday i Niva. Det var Arild E Syvertsen som oppdaget små skjell på en bøye for en uke siden. Walday sier det kan virke som om vannet har blitt renere.