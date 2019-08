Bjørn-Thore måtte svømme én kilometer i skumringen da båten med dykkerkompisen blåste bort

– Jeg er så støl nå at jeg kan nesten ikke røre på meg, sier Bjørn-Thore Alfheim og holder seg til ryggen.

Kroppen har ennå ikke kommet over den lange svømmeturen i skjærgården ved Hvaler som han plutselig måtte ut på onsdag kveld, da naboen i følgebåten blåste av gårde og til slutt ble reddet av Strömstad-ferga.

Mannskapet på Color Line-ferja og redningsskøyta Horn Stayer måtte hjelpe til da en gummijolla med naboen til Bjørn-Thore Alfheim blåste til havs. Foto: Redningsselskapet

Alfheim forteller at han hadde bestemt seg for å dra ut og dykke i finværet. Naboen skulle følge etter i en gummijolle ved å se etter luftboblene.

Plutselig begynte det å blåse opp mens Alfheim var under vann. Naboen fikk motorstopp og klarte ikke å holde båten i ro i vinden. Da Alfheim kom opp, var han helt alene og det begynte å mørkne.

– Jeg tenkte han kanskje hadde tatt en kjøretur, så jeg svømte inn mot et skjær. Men da jeg ikke så ham på en stund, så begynte jeg å tenke på hva jeg skulle gjøre, sier Alfheim.

Slik så svømmeruta til Bjørn-Thore Alfheim ut. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

La ut på svømmetur

Han blåste opp luft i drakta for å flyte bedre, kilte fast vest, flaske og vektbelte i en sprekk på skjæret og begynte å svømme mot øya der seilbåten deres lå ankret.

I ettertid har han regnet ut at han har svømt rundt en kilometer.

– Jeg prøvde å ta et skritt om gangen. Men hadde jeg visst hvor langt det var da jeg begynte å svømme, så hadde jeg kanskje ikke greid det, sier han.

Da han til slutt kom seg om bord i seilbåten, ringte han Kystvakten og fikk vite at Strømstad-båten Color Hybrid hadde plukket opp naboen i gummijolla.

Veivet med åre for å bli sett

Naboen vil ikke stå fram med navn eller bilde, men sier at vinden ble for sterk for ham da motoren sluttet å virke. Ikke hadde han mobiltelefon eller redningsvest i båten heller.

Her blir dykkerkompisen til Bjørn-Thore Alfheim reddet opp i båten RS Horn Stayer. Da hadde han klart å varsle ved å vinke med en åre til Color Line Hybrid. Foto: Privat

– Den eneste båten jeg så var den Color Line-ferga. Sola begynte å gå ned og jeg tenkte at nå kommer det sikkert ikke noen flere båter, så jeg tok en åre i været og veivet med den for å stoppe den.

– Var du redd da?

– Ja, når du prøver å stoppe Color Line, så ...

Opplevelsen har ikke skremt naboene fra sjølivet. Allerede dagen etterpå var de ute i samme område for å hente opp noen krabbeteiner. Naboen har tenkt på at han burde gjøre noe for dem som reddet ham.

– Jeg har tenkt at jeg må ta den Color Line-båten en gang og si takk, sier han.

Takker ferga

Jan Ove Kynningsrud jobber som frivillig på redningsskøyta som plukket naboen ut av havet. Han er helt enig i at Color Hybrid står for redningen.

– Det er Color Hybrid som skal ha skryt her. Det er all ære til de.

Etter at mannen hadde kommet seg trygt om bord i redningsskøyta måtte han være med på et nytt oppdrag før han kunne settes i land.

– Vi søkte uten hell, og fant ut at det sannsynligvis var noen som hadde sett båten hans og ringt inn, ler Kynningsrud.