Biskopen støtter Faten

Biskop i Borg, Atle Sommerfeldt, viser sin støtte til Faten Mahdi Al-Hussaini fra NRK-serien Faten tar valget. NRK har fått rekordmange klager på at hun bruker hijab i programmet. På Twitter skriver Sommerfeldt at disse reaksjonene er et uttrykk for en radikalisering på vei mot ekstremisme, og at Faten må støttes.