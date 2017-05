Biskopen er sint etter NRK-dokumentar

De bød opp til dans med trekkspillmusikk da biskopen kom på besøk. Romfolket i Fredrikstad holder humøret oppe, til tross for at det er vanskeligere tider enn det pleier.

– De fikk bare 60 kroner i går. Det er veldig lite penger når de skal ha nok til å leve her, og samtidig sende noen penger hjem til sine barn. Barna trenger klær og mat, forteller Stan Constanta gjennom tolk Julia Cherciu.

Hjemme i Romania har Constanta 12 barn som går på skole.

Biskop Atle Sommerfeldt fikk servert kaffe i plastglass i leiren. Han ble sint da han fikk høre at Fredrikstad-folk oppfører seg mer fiendtlig ovenfor tiggerne i Østfolds største by etter Brennpunkts avsløring om et kriminelt tiggemiljø i Bergen.

– Jeg syns det forskrekkelig å høre om folk som prøver å velte tiggernes kopper når de sykler forbi, og om mennesker som blir kjeftet på fordi de gir penger til dem. Det er virkelig uverdig, sier biskopen til NRK.

Bystyre skal behandle tiggeforbud

VIL HA FORBUD: Gruppeleder i Fredrikstad Frp, Anita Vik, forteller at Frp også tidligere har ønsket et tiggeforbud. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Torsdag skal bystyret i Fredrikstad behandle en interpellasjon om å utrede et eventuelt tiggeforbud.

– Vi håper å få belyst hva som rører seg i Fredrikstad. Hvor mange romfolk det er her og om de begår kriminalitet. Dette er et brennhett tema nå, sier gruppeleder i Fredrikstad Frp, Anita Vik.

Biskop Sommerfeldt mener et tiggeforbud ikke har noen hensikt.

– Det blir å ta tak i utfordringen i feil ende. Tiggingen i Norge er sluttpunktet på en kjempestor sosialutfordring, som spesielt Romania har med fattigdom og rombefolkningen. Dette må man håndtere på andre måter enn med et tiggeforbud.

– De er å anse som turister

Vik mener romfolket må kunne forsørge seg selv på andre måter enn med tigging.

– Når de kommer fra Romania til Norge så er de å anse som turister. Da må de ha penger til å forsørge seg selv. Har de ikke mulighet til det, så kan kommunen og NAV hjelpe de med billetter hjem. Det har vi gjort tidligere, forteller Vik.

Frp-politikeren tror ikke at vinningskriminaliteten vil gå opp dersom et forbud blir reelt i Fredrikstad.