Biltrøbbel for Østberg i Argentina

Mads Østberg tapte stort på de to siste fartsprøvene lørdag. Først ble bilens diffuser – som sørger for bedre aerodynamisk luftstrøm under bilen – revet av. På nest siste fartsprøve slo en stein inn i hjulopphenget og skadet fjæringen. Sammenlagt ligger Østberg på 11. plass, over 14 minutter bak ledene Elfyn Evans.