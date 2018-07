Biltransport med elbiler i full fyr på E6

Mannskaper fra både Sarpsborg og Moss brannvesen rykket ut til brannen på E6 nordgående mellom Missingmyr og Jonsten i Råde.

– Det brant i selve hengeren, men vi vet ikke hvordan det har oppstått. Sjåføren har kommet seg ut, og er etter det vi vet uskadd, sier vaktleder Espen Stabel ved Alarmsentral Brann Øst.

Innsatsleder Anders Strømsæther i Øst politidistrikt sier til NRK at brannen trolig har startet ved akslingen på tilhengeren.

E6 ble stengt i nordgående retning forbi stedet i forbindelse med berging av bilene og lastebilen. Først klokken 18.00, tre timer etter at brannen startet, meldte politiet at veien var åpnet for trafikk.

Minst to av elbilene som sto på hengeren har blitt skadet i brannen. Video: Lotte Olsen Jessa/NRK.

Elbiler ble skadd

Det var full fyr i en av hengerne, men brannvesenet kom frem til stedet før brannen rakk å spre seg ordentlig videre til elbilene.

Innsatsleder Anders Strømsæther opplyser at brannen trolig startet ved akslingen på vognen. Foto: Lotte Olsen Jessa/NRK

To av bilene har likevel fått store skader på grunn av brannen. To andre biler ble berget av hengeren før de tok fyr.

– Heldigvis fikk brannvesenet raskt kontroll. Det er allmenn kjent at det kan være problematisk å slukke brann i elbiler, sier Strømsæther.

Hendelsen førte til omfattende kødannelse. Ifølge politiet strakk køen seg helt til Kalnes i Sarpsborg en snau mil unna.