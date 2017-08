Bilbrann på E6 i Sarpsborg

Sarpsborg Brannvesen og Halden Brannvesen rykket like før klokka 07:30 ut til en brann i bil på E6 ved Solgbergtårnet i nordgående retning. Statens Vegvesen skriver på Twitter at venstre felt er åpnet for trafikk. Trafikken skal gå fint forbi.