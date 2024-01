– Nå begynner det å bli mye arbeidstid på hver sjåfør.

Svein Setrom, som er nordisk stasjonsansvarlig for Viking redningstjeneste, sier at det store snøfallet den siste tiden, gjør at det røyner på for bilbergerne.

Svein Setrom i Viking forteller at de forbereder seg på lange dager når kulda kommer. Foto: Viking Assistance Group

– De siste 14 dagene har oppdragsmengden vært i hvert fall det dobbelte av samme periode i fjor. De ansatte har virkelig stått på. Vi utnytter den fleksibiliteten som ligger i lovverket med hensyn til arbeidstid. Men på et tidspunkt vil det stoppe.

Blir verst på mandag

Som om ikke snøvær var nok: Nå kommer kulda i tillegg. Oslo kan få helt ned mot minus 27 grader til helgen.

– Vi forventer masse flate batterier. Problemet for oss er at det nå begynner å bli stor slitasje på det mannskapet som har stått på i en 14 dagers tid. Men vi kjører på med det vi klarer av reserver og det vi har.

Han spår at førstkommende mandag vil bli den travleste dagen, forutsatt at kulda kommer som varslet. Mange lar bilen stå i ro i helga og batteriet blir tappet for strøm.

De laveste temperaturene er ventet på Østlandet og på Finnmarksvidda. I Oslo er det varslet temperaturer helt ned mot 25 minus.

Skjermbilde av YRs melding på X.

Har ikke mer å gå på

Hos Redningsverket, som dekker Østfold og Follo, er de spente på de neste dagene.

– Vi har ikke flere biler å sette inn. Forhåpentligvis blir det færre som setter seg fast i snøen når kulden og dermed startvanskene kommer. Kulde er lettere oppdrag for oss enn store snømengder, sier driftsleder Per Anders Peterson.

Driftsleder Per Anders Peterson hos Redningsverket sier at de ikke har flere biler å sette inn. Foto: Redningsverket

Han forteller at de har hatt alle 23 bergingsbilene i full sving. Nå er han litt bekymret for arbeidsmengden for de som kjører bilene.

– Det er klart at med mye snø og ekstrem kulde, da begynner det å bli utfordrende. Men nå ser det heldigvis ut til at det ikke kommer særlig med mye mer snø.

– All snøen har ført til veldig lange dager for mange av gutta hos oss.

Elektronikk som takler kulde dårlig

Det er eldre biler med gamle batterier som vil komme til å slite mest i kulda, mener Peterson.

– Men også moderne biler kan få det utfordrende. De har veldig mye elektronikk som ikke er særlig glad i kulde.

– Har du noen gode råd å komme med?

– Det beste rådet jeg kan gi, er å lade 12-volts batteriet i bilen. Har du ikke mulighet til å lade, anbefaler jeg å kjøre en times lang tur, sånn at batteriet rekker å lade.

Rådet støttes av Svein Setrom i Viking:

– Vedlikeholdslading er alfa og omega. Lad batteriet om natten. Hvis det blir så kaldt som varslet, klarer ikke bilen å gi nok ladestrøm til batteriet.