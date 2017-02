Bevilger penger til Rygge Airport

Formannskapet i Skiptvet bestemte tirsdag at de skal bevilge omtrent 10.000 kroner til arbeidet med å gjenåpne flyplassen på Rygge. – Vi mener det er riktig at de får sjekket ut mulighetene for å gjenåpne Rygge. Vi er villige til å ta den økonomiske risikoen innenfor en ramme på tre kroner per innbygger, sier ordfører i Skiptvet, Svein Olav Agnalt. Fra før har også Aremark kommune vedtatt å bevilge tre kroner per innbygger.