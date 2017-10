Bevæpnet politi rykket ut til bolig

To personer er anholdt, etter at politiet i dag tidlig fikk melding om at minst en person ble holdt i en bolig mot sin vilje i Fredrikstad. Politiet hadde også mistanke om at det var sprengstoff i huset. Derfor rykket bevæpnet politi ut til boligen. Situasjonen er nå avklart, og det er så langt ikke funnet sprengstoff i leilighetene, forteller operasjonsleder Martin Schie.