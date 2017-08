Bevæpnet aksjon på Veum i går kveld

Politiet hadde sent lørdag kveld en bevæpnet aksjon på Veum i Fredrikstad. Det var etter observasjon av to menn i kamuflasjeklær. Sent i natt skrev politiet på Twitter at aksjonen var avsluttet og ingen var pågrepet. Antagelig bare jegere, lød meldingen.