Betalte titusenvis for kommuneskilt – nå har flere forsvunnet

I forrige uke var det budkrig om en rekke fylkes- og kommuneskilt til inntekt for TV-aksjonen. Skiltene var fra fylker og kommuner som forsvinner fra 1. januar 2020.

Hele seks kommuneskilt i Østfold var til salgs. Trøgstads kommuneskilt gikk for 8.800 kroner.

Men nå viser det seg at bare ett av de fire Trøgstad-skiltene Statens vegvesen har i sin database, fortsatt henger oppe.

Det var Smaalenenes Avis som først omtalte saken.

Kan bli politianmeldt

– Dette er nytt for oss. Vi må jo prøve å finne ut hvor de skiltene har blitt av. Det kan være naturlige årsaker, som at de har blitt kjørt ned, men de kan også være stjålet, sier Arne Bjørklund, seksjonsleder for drift Region øst i Statens vegvesen.

Det vil bli politianmeldelse dersom skiltene er stjålet, sier Arne Bjørklund i Statens vegvesen. Foto: Tomas Berger/NRK

– Det er ikke lov å ta ned skilt sånn uten videre, uten tillatelse fra oss, sier han.

– Vet dere om flere skilt som er borte fra fylker og kommuner som skal legges ned?

– Det vet vi ikke, og det er mange kommuner og fylker å sjekke. Vi har ikke hatt kapasitet til det, sier Bjørklund.

Han vil nå be driftsentreprenørene, som vedlikeholder veinettet for Statens vegvesen, om å sjekke at skilt er på plass når de gjør sine kontroller.

– Henger det i garasjen

Det er Trøgstad-skiltene som møter deg når du kjører inn i kommunen fra sør, øst og vest som er borte. Men til alt hell henger fortsatt skiltet som er på grensa mellom Akershus og Østfold – enn så lenge. Det var nemlig skiltet som ble kjøpt på TV-aksjonen – av en ukjent budgiver.

Morten Grønli kjøpte skiltet fra Rygge kommune for 7.100 kroner. Han håper at skiltet får henge i fred fram til Statens vegvesen starter arbeidet med å ta ned skiltene der det blir nye kommunenavn. Det arbeider starter i disse dager.

Morten Grønli regner med at Statens vegvesen lager et nytt Rygge kommune-skilt hvis det han har kjøpt på auksjon forsvinner. Foto: Privat

– Statens vegvesen får vel en utfordring om skiltene som folk har betalt en del penger for forsvinner, sier han.

Selv har Grønli tenkt over faren for at skiltet hans kan forsvinne i framtiden.

– Jeg vil ikke skru det opp ute på veggen i frykt for at det blir stjålet, så det skal henge i garasjen, sier han.

Fylkesmann Knut Storberget i Innlandet frontet auksjonen av fylkesskiltene i Hedmark og Oppland. Foto: Geir Randby / NRK

Kommuneskiltene i Østfold gikk for mellom 7.000 og 15.000 kroner. Skiltet til Eidsberg kommune gikk for den største summen. Hele 15.000 kroner punget Eidsberg sparebank ut med for å få et minne fra kommunen som forsvinner.

I tillegg var fylkesskiltene fra Østfold, Hedmark, Telemark, Vestfold og Oppland til salgs.