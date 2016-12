Beslagla bil etter promilletest

Politiet i Fredrikstad valgte å beslaglegge bilen da føreren ble tatt for promillekjøring i natt. Dette var nemlig tredje gang på få uker den samme bilen var brukt under promillekjøring. Politiet opplyser at det er to forskjellige førere som har kjørt bilen, og at den nå hadde falske nummerskilt.