Beslag nummer 17 fra samme mann

Han krysset grensen over den gamle Svinesundsbrua i 15-tiden, opplyser kontorsjef Per Kristian Grandahl i Tollregion østs grensekontrollseksjon. Mannen fikk et forelegg som han godtok nærmest rutinemessig og dro videre.

– Han har tydeligvis drevet med dette helt siden 2007, sier Grandahl.

– Så "forbrytelser lønner seg ikke" stemmer kanskje ikke i dette tilfellet?

– En kan jo begynne å lure. Han har fått ganske store bøter, men fortsetter tydeligvis. Det må jo være lønnsomt.

Tonnevis av varer, forelegg for hundretusener

Forelegget han fikk denne gangen var på 30.000 kroner. Tidligere forelegg er på alt fra kroner 5.000 til nettopp 30.000, som han også betalte etter et større beslag i 2015.

– Han har fraktet maten i forskjellige biler uten kjøleanlegg både sommer og vinter, sier Per Kristian Grandahl i Tollregion øst. Foto: Rune Fredriksen / NRK

De 17 gebyrene viser at han er blitt tatt for smugling av opp mot fire og et halvt tonn matvarer, det meste av det kjøtt. Hvor mye varer han har hatt med seg inn i landet uten å bli stanset kan man bare spekulere på.

Tidligere fengslet

Han var spesielt aktiv i 2008 og i 2012, opplyser politiet. I 2008 ble han også idømt en ubetinget fengselsstraff for smugling, opplyser politiadvokat John Skarpeid.

– Han har vært svært aktiv som smugler, men det er ganske mange år siden, åtte-ni år. Da fikk han forelegg og han er også idømt ubetinget fengsel for smugling. Men nå er det noen år siden han ble tatt. Så han fikk bøter denne gangen. Jeg har sett på bøtehistorikken hans, og han har betalt bøtene sine gjennom alle disse årene.

– Så en ny bot nå er en passende reaksjon?

– Ja, spesielt sett i lys av at det er flere år siden han har smuglet.

Næringsdrivende i Oslo

– Det er flere år siden han sist ble tatt. Derfor er en bot det riktige nå, sier politiadvokat John Skarpeid. Men blir han tatt igjen, ryker trolig bilen. Foto: Espen Torgersen / NRK

Mannen er norsk statsborger av iransk herkomst. Det meste han har smuglet er kjøttvarer, men han er tidligere også tatt med frukt, ost, dadler og andre matvarer. Han er oppført som en næringsdrivende, sier Grandahl i Tollregion øst.

Grandahl påpeker at mannen har blitt forklart ganske mange ganger hvordan han som næringsdrivende skal importere kjøttvarer.

– Det er ganske strengt regulert hvordan man kan importere kjøtt til Norge når det er utover de ti kiloene man kan ha med seg til privat bruk. Næringsdrivende skal forhåndsdeklarere kjøttimporten hos Mattilsynet, så skal man inn på rød sone med de riktige dokumentene og deklarere varene, sier Grandahl.

Bruker ikke kjøleanlegg

– De gangene vi har tatt vedkommende, har han brukt forskjellige biler. Vanlige varebiler eller personbiler, uten kjøleanlegg, sier Grandahl.

– Det er ikke en særlig bra måte å frakte kjøtt på.

– Når vi ser at en norsk stadsborger til stadighet smugler er det et aktuelt virkemiddel å inndra hjelpemidlene. Altså kjøretøyet. Det blir en vurdering ut fra alvorligheten og gjentagelsesfaren, sier John Skarpeid.

– Så det kan bli mer alvorlig hvis han blir tatt igjen?

– Da kan bilen ryke, ja.