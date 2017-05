Beruset mann slo hund til blods

Hunden ble fraktet til veterinær etter hendelsen, men politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor omfattende skadene er.

– Vi regner med at det kommer til å gå bra med den, men at den har hatt en vond opplevelse er det ingen tvil om. Hunden var ved bevissthet, men slått til blods, omtåket og svært redd, sier operasjonsleder Terje Marstad til NRK.

Ifølge Marstad er den pågrepne en mann i 40-årene, mens hunden eies av en kvinne som var på besøk hos mannen på Kambo i Moss.

For beruset for avhør

Politiet vet ikke foranledningen til at mannen slo hunden. Operasjonslederen skriver på Twitter at en hammer skal ha blitt brukt.

– Han sitter i arresten hos oss. Både han og hundeeier var for beruset til at vi kunne gjøre noe avhør av dem i natt, men det vil skje utover dagen. Vi vet derfor ikke noe om hva som var bakgrunnen eller hvor mye denne hammeren skal ha blitt brukt, sier Marstad.

Det var mannens nabo som oppdaget volden mot hunden og meldte fra til politiet om hendelsene i 01-tiden natt til onsdag.

Får dyrepoliti

Forrige uke fortalte justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) til Dagbladet at det blir satt av penger i revidert statsbudsjett til eget dyrepoliti i Østfold.

Politiet får to millioner kroner, mens Mattilsynet får én million.

Dyrepolitiet er en forsøksordning som allerede prøves ut i Rogaland og Sør-Trøndelag. Målet er at ordningen skal utvides til hele landet på sikt.

– Dette er en gledens dag for alle oss som jobber for dyrenes velferd. I dag har dyrekriminalitet konkurrert mot all vanlig kriminalitet, men vi må prioritere dyrene, sa stortingsrepresentant Ulf Leirstein fra Østfold Frp til NRK forrige uke.