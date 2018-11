Beruset mann mistenkt for å ha tent på hytter

– Mannen i 50-årene er tilhørende området, og har hatt konflikter der tidligere, forteller operasjonsleder ved Øst politidistrikt, Trond Lorentzen.

Klokken 16.45 fikk politi og brannvesen melding om en hytte i brann på Kirkeøy på Hvaler. Knapt to timer senere fikk de enda en beskjed om en overtent hytte i samme område.

– Der dukket det opp en kar som ble bortvist fra den første brannen på grunn av beruselse og ufin oppførsel. Når vi da rykker på den neste brannen blir den samme mannen påtruffet, sier Lorentzen.

Politiet har ingen opplysninger om at noen skal ha vært i hyttene, og ingenting tilsier at noen er skadd.

Kraftig brann

– Begge hyttene er fullstendig overtent og det vil foregå etterslukking utover kvelden, forteller Espen Stabell, vakthavende ved Øst 110-sentralen.

Kun pipa står igjen av den andre hytta. Foto: Shemsi Bunjaku / NRK

Innsatsleder ved Øst politidistrikt, Anders Strømsæther, forteller at mannen selv tok kontakt med politiet på det første brannstedet. Der blir han bortvist.

– Når politiet kommer til det neste stedet møter vi han på sykkel. Det er 3.5 kilometer mellom de to hyttene, men i og med at vi påtreffer han på sykkel så vil det være lett for han å ta seg fra den ene hytta til den andre, forteller innsatsleder ved Øst politidistrikt, Anders Strømsæther.

Det er kort avstand mellom de to hyttene på Hvaler.

Kjent for politiet

Den 50 år gamle mannen er ikke ukjent for politiet, og mistenkes også for å stå bak skadeverk på ferieøya tidligere i dag.

Noen skal ha kastet stein på en bil mellom Nav og rådhuset på Skjærhalden, i tillegg til å ha knust en rute og skadet en dør på bilen.

– Samlet sett var dette grunnlag for å pågripe mannen, og han er kjørt i arresten. Vi vil gjennomføre avhør og foreta tekniske undersøkelser av ham, sier Lorentzen.