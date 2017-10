Berusede menn fikk marsjordre

Mange berusede menn oppførte seg så dårlig i Østfoldbyene natt til søndag at de ble bortvist fra sentrum av politiet. I Fredrikstad fikk sju menn beskjed om å fjerne seg fra sentrum, mens én ble bortvist fra et utested. I Halden ble to menn bortvist fra sentrum. Det samme gjaldt en mann i Moss. Også i Rakkestad fikk to berusede menn beskjed om å fjerne seg fra sentrum etter en krangel på et utested.