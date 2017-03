Badr Rahhaoui klar for Hødd

Sarpringen Badr Rahhaoui har signert en kontrakt med Hødd. Det skriver klubben på sine nettsider. 19-åringen spilte forrige sesong for FFK, og var før det innom Sarpsborg 08 i to sesonger. Han har også spilt 29 kamper på aldersbestemte landslag for Norge.