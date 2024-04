Ber småbåteier trå til mot havnespy

I kampen mot spredningen av den skadelige fremmedarten havnespy ber Miljødirektoratet norske fritidsbåteiere om hjelp.

Havnespy er hittil funnet på Koster i Sverige og på Vestlandet. Arten har trolig kommet inn i norsk farvann festet til skroget på større skip.

Fredrikstad er betegnet som en havn med høy risiko av Havforskningsinstituttet. Grunnen er at årlig er mer en anløp av over 500 store utenlandske skip.

– For å hindre at havnespy sprer seg har det stor betydning at fritidsbåteiere nå ved sesongstart sjekker og smører båtene sine, for å fjerne havnespy og unngå at fremmedarten får feste seg, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro i en pressemelding.