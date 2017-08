Ber om fellingstillatelse på ulv

Sammenslutningen Østfold Sau og Geit har bedt om fellingstillatelse på ulven som i går drepte to sauer i Degernes i Rakkestad. e har mistanke om at denne ulven, som kom seg innenfor gjerdet, r en samme som tok 11 sauer i Halden for to uker siden.