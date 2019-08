Ber båtfolk følge med: – Responderer ikke på Mayday

– Vi ser at det er skip i nærheten som vi ønsker skal assistere, men vi får ikke kontakt med dem over radioen. De har lytteplikt, sier redningsleder Nils-Ole Sunde ved Hovedredningssentralen Sør.

Torsdag ettermiddag la han ut en melding på Twitter-kontoen til Hovedredningssentralen der han ber folk følge med på VHF-kanal 16. Denne brukes for at fartøy på sjøen skal kunne kommunisere med hverandre, og også med kystradiostasjonene og Hovedredningssentralen på land.

Problemet er at det syndes mye mot plikten til å følge med på dette sambandet, sier Sunde.

Plikt til å hjelpe

Redningsleder Nils-Ole Sunde ved Hovedredningssentralen. Foto: Erlend Frafjord / NRK

– Vi har hatt flere hendelser med båter i nød der skip i området ikke responderer på direkte oppkall eller Mayday, skriver han.

Sjøfolk har både tradisjon for å hjelpe andre i havsnød, og også plikt til å gripe inn. Det var for eksempel derfor en flunkende ny ferge gjorde helomvending for å redde en gummibåt syd for Hvaler natt til torsdag.

Sunde ønsker ikke å henge ut enkelt-fartøy, og vil derfor ikke si eksakt hvilke situasjoner fra den siste tiden som har fått dem til å sende ut slike påminnelser.

Men han understreker at det har skjedd flere ganger.

Må bruke mobil

Over flere år har Sunde hos Hovedredningssentralen registrert tendensen.

– Konsekvensene kan i verste fall bli at folk som trenger hjelp må vente for lenge slik at det kan gå galt. Vi lever i en moderne tid, så vi evner å få kontakt med de fleste skip på telefon. Men da går det en stund, sier Sunde.

Han får støtte av Wilhelm Carlsen, som leder Kystradio nord.

– Til dags dato er det ingen bedre måter å kommunisere på enn å bruke radio. Det er dels fordi vi vet at smarttelefoner ikke akkurat er bygget for saltvann, men også fordi det er en åpen kanal der vi alltid sitter på land og lytter, og også andre fartøy kan fange opp meldingen, sier Carlsen.