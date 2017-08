Bekrefter at Trondsen besøker RBK

Sarpsborg 08-trener Geir Bakke bekrefter til VG at Anders Trondsen dro rett til Trondheim etter kampen mot Kristiansund søndag kveld, for å gjennomgå legesjekk hos Rosenborg. Sarpsborg Arbeiderblad erfarer at 22-åringen blir presentert som RBK-spiller i løpet av dagen.