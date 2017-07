Begynner å få kontroll over skogbrann

Brannen strakk seg fra gamle Eidet Kro ved gamle E6 til området over Eidet-tunnelen. Det har vært vanskelig for brannvesenet å få kontroll på brannen fordi terrenget i skogen er så bratt.

– Det er veldig ulendt terreng, noe som gjør det vanskelig for oss å komme til. Det har derfor vært vanskelig å si noe om omfanget på brannen, sier Jan Tore Lorentzen, vaktleder i Alarmsentral Brann Øst.

– Det er ingen akutt fare for skade på mennesker eller bygninger, opplyser politiets operasjonsleder Ingar Signebøen.

Snart under kontroll

Brannvesenet begynner å få kontroll på brannen og skal etter hvert starte med etterslukking.

– Vi har fått god hjelp fra et skogbrannhelikopter fra Torp i Sandefjord. Vi har foreløpig hatt 25 dropp på 3000 liter vann, sier innsatsleder Lars Erik Gutubakken som er på stedet.

Flere andre ble satt i gang for å hjelpe til med slukkingen. Et politihelikopter fra Rygge hjalp brannvesenet med oversikten over hvor de skal slukke og Fredrikstad Brannvesen bistod med tre tankbiler. Sivilforsvaret har stilt opp med fem befaler som skal hjelpe til med etterslukkingen.

Røyk på sykehuset

Sykehuset Østfold Kalnes ligger like ved brannområdet. De merket røyken fra brannen.

– Røykelukten var så klart ubehagelig. Vi var raske med å lukke vinduer og stenge deler av ventilasjonsanlegget for å forhindre at mye røyk slapp inn, sier kommunikasjonsrådgiver Anne-Grete Melkerud.

Ingen av pasientene var redde og situasjonen gikk ellers rolig for seg på sykehuset. Ventilasjonsanlegget settes gradvis i gang igjen.

Ingen mennesker eller bygninger skal være i fare, opplyser politi og brannvesen. Foto: Espen Torgersen / NRK

Ukjent årsak

Årsaken til hvorfor brannen startet er foreløpig vanskelig å si noe om.

– En faktor kan være at det er knusktørt i skogen og at det kommer sterk vind fra vest som bidrar til at brannen har spredd seg, sier Lorentzen.

Innsatsleder Lars Erik Gutubakken legger også til at selv om det er meldt nedbør, så er det fortsatt veldig tørt i skogen så bålforbudet må fortsatt gjelde.