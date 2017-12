Beboer mistenkes for å ha tent på boligen

En nabo varslet nødetatene om brannen i 22.30-tiden onsdag kveld. To av beboerne var bortreist, mens den tredje ble gjort rede for først seks timer senere.

I mellomtiden gikk røykdykkere gjennom boligen for å undersøke om den savnede beboeren befant seg i huset mens det brant. Det ble også gjort søk i området rundt selve boligen.

Vedkommende ble til slutt sporet opp i Oslo. Nå er han pågrepet og mistenkt for å ha tent på boligen.

– Siktelsen bygger på vitneavhør og meldingene politiet fikk inn. Allerede ved utrykningen til stedet gikk meldingen til politiet på at brannen var påsatt, sier politiadvokat Daniel Sollie i Øst politidistrikt til NRK.

Det var Smaalenenes Avis som først skrev om utviklingen i saken.

Vurderer varetektsfengsling

Boligen i Tomter i Hobøl var fullstendig overtent da nødetatene kom til stedet onsdag kveld. Det var også fare for at brannen kunne spre seg til andre boliger i nærheten.

Ni brannbiler og mellom 20 og 25 brannmannskaper ble sendt til stedet for å få kontroll over brannen.

Politiet kan foreløpig ikke si noe om hvordan huset ble tent på.

– Det er fremdeles uavklart. Vi skal ha et avhør av mistenkte og kan derfor ikke gå inn på konkrete detaljer knyttet til det. Det gjenstår også avhør av et vitne, sier Sollie.

Politiadvokaten forteller at det kan bli aktuelt for politiet å be om at mannen blir varetektsfengslet.

– På nåværende tidspunkt er det på grunn av gjentakelsesfare. Men det er også i påvente av avhøret av siktede. Vi må få klarlagt bakgrunnen for at dette ble gjort, sier han.

Eneboligen ble totalskadet i brannen, men ingen personer kom til skade.