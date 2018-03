– Vinteren har vært lang i år, så vi har savnet å komme oss ut. Vi startet båtsesongen for fire-fem timer siden, smiler Knut Løkeberg og Tone Bjørkevoll foran båten som ligger til kai i Sand Marina på Hvaler.

Påsken er høysesong for sjøsetting av båten, og både erfarne og litt mindre erfarne båtfolk bruker påskeferien til å ta sin første tur.

Langs den svenske vestkysten har båtsesongen startet for fullt. Michael Ulhagen ved Tanumstrand hotell, noen mil sør for Strömstad, sier at det er fullt av liv i gjestehavna.

– Det er veldig mange båter her hos oss nå. Akkurat nå er det vel rundt 100 båter i gjestehavnen. De aller fleste er nordmenn som kom hit i går og har vært her over natten, sier han.

Husk varme klær

Maskinist Anders Ödman på redningsskøyta Horn Rescue sier at den tidlige påska ikke har stanset folk fra å komme seg ut.

– Jeg er egentlig litt overrasket over at det er så mange båter ute. Det er lenge siden og ganske morsomt å se igjen. Men når det er så utrolig fint vær som i dag, så er det helt kanon, sier han.

Dykkeren på Horn Rescue gjør seg klar til å hjelpe en uheldig båteier med å fjerne tau i propellen på Hankø langfredag. Foto: Anders Ödman/Horn Rescue

Redningsskøyta som er stasjonert ytterst i Oslofjorden har hatt beredskap hele påsken. Ödman tror imidlertid at folk er godt forberedt.

– Det er alltid noen som trenger hjelp nå i starten. Men det er nok de mest erfarne som drar ut så tidlig som nå, så jeg tror de fleste har kontroll på sakene. Enn så lenge ser det bra ut, sier han.

Ödman har noen gode råd til båteiere som har lyst til å bruke båten sin allerede nå.

Rens eller skift dieselfilteret

Sørg for å ha gode batterier om båten skal ligge ute i kulda

Det er fortsatt kaldt i vannet. Kle deg godt og ha ekstra med varme klær

Også de andre redningsskøytene er klare for å hjelpe båtfolket i påska. Uni Kragerø har utvidet sitt dekningsområde og er tilgjengelige for assistanse gjennom hele døgnet.

Mannskapet på redningsskøyta Horn Rescue er glade for å få selskap fra flere båter i Oslofjorden. Foto: Redningsselskapet/Horn Rescue

– Deilig å være i gang

Espen og Nina Minge Johansen brukte langfredag til å kose seg i sola bak i båten på Hvaler. De klarte rett og slett ikke å vente lenger på å komme i gang.

Espen og Nina Minge Johansen brukte langfredag i Sand Marina på Hvaler ytterst i Oslofjorden. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

– Det blir mange, lange måneder å vente. I år har vinteren vært ekstra lang med kulde, is og snø, så det er veldig deilig å være i gang, sier Nina.

Også de sørget for at båten var i god stand før de satte den ut på sjøen.

– Vi har gått gjennom motor og filter og sørget for at alt er som det skal være. Det er mye som må gjøres. Det tar litt tid, men det er viktig hvis du skal få en bra sesong, sier Espen.