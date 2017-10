Barneskole setter opp vakter etter knivstikking

– Det har vært et voldsomt trykk fra foreldre som frykter for barna sine, og det er også barn som er redde, sier rektor Ingeborg Jordbakke ved Krapfoss skole.

For snaut to uker siden ble en mann i 20-årene pågrepet av væpnet politi mistenkt for å ha knivstukket en kvinne i 30-årene. Offeret fikk alvorlige skader og ble fraktet i luftambulanse til Oslo universitetssykehus.

I etterkant av episoden uttalte lederen av Krapfoss vel, Martin Bekke, at det har vært flere politiaksjoner i området det siste året og at naboene har ventet på at det skulle skje noe alvorlig.

– Dette er et område med veldig mange skolebarn og dette har skjedd i tiden hvor de går til skolen. Jeg har vært engstelig for at noe slikt skulle skje i lang tid, sier Bekke.

PÅ VAKT: Federico Ventura Evensen sto vakt i området da skoleelevene skulle hjem fra Krapfoss skole. Foto: Odd Skjerdal/NRK

– En vanskelig situasjon

Knivstikkingen skjedde i en av bo- og omsorgsboligene som ble etablert i området for noen år siden. Etter å ha snakket med flere bekymrede foreldre valgte skolen å etablere en ordning med voksne vakter i området.

– Vi har et ansvar for å gjøre skoleveien trygg for elevene. Derfor vil det være en voksen med refleksvest synlig på skoleveien mellom boligene og skolen på morgenen og ettermiddagen, sier Jordbakke.

Er ikke skolen med på å forsterke frykten ved hjelp av disse tiltakene?

– Jeg ser at det kan komme en reaksjon på det. Vi er i en vanskelig situasjon. Samtidig har vi et ansvar for at skoleveien er trygg.

Det var opprinnelig meningen at vikarer, assistenter og ledere skulle veksle på holde ekstra tilsyn med skoleveien.

Mandag fikk skolen beskjed om at de har fått klarsignal til å ansette og bemanne det de mener de trenger for å opprettholde det ekstra tilsynet.

Vil samarbeide

Moss kommune har samtidig tatt initiativ til et møte med politiet og selskapet som driver omsorgsboligene, Heimta AS.

PATRULJERER: Politiet var mandag ettermiddag på plass i området ved Krapfoss skole. I en pressemelding skriver politiet at de vil prioritere området fremover. Foto: Odd Skjerdal/NRK

– Moss kommune tar bekymringene rundt hendelsen som fant sted forrige fredag på alvor. Vi vil i samarbeid med politiet og Heimta jobbe for at barna på Krapfoss skole skal oppleve sitt nærmiljø som trygt og godt, skriver kommunen og politiet i en felles pressemelding.

Ifølge politiet er ikke det aktuelle området noe farligere enn andre tilsvarende områder.

Heimta AS kommer ikke til å gjøre som skolen og starte med vakter, men de ansatte kommer til å følge ekstra med, sier daglig leder Truls Navestad.

– Det er utenfor vårt mandat å drive med vakthold, men vi vil være litt ekstra årvåkne i tidspunktene rundt skolestart og skoleslutt, sier han.