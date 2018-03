– Det har vært en helt surrealistisk uke, der et Facebook-innlegg, som jeg beklager, har omgjort norsk politikk til en barnehage, sa Sylvi Listhaug under dagens pressekonferanse, der hun fortalte at hun går av som justisminister i Norge.

Tina Renate Lorentsen kritiserer hele den politiske diskusjonen etter Lysthaugs Facebook-innlegg. Foto: PRIVAT

Det blir ikke tatt godt imot av alle. Tina Renate Lorentsen fra Sarpsborg jobber selv i barnehage, og sier at barnehagene står for mer enn det Stortinget og politikerne gjør i øyeblikket.

– Det blir feil å sammenligne Stortinget den siste uken, med en barnehage. Vi driver ikke med diskriminering og mobbing, sier hun.

– Har ikke vært hyggelig mot hverandre

Hun kritiserer ikke bare Listhaug, men også de andre politikerne som har deltatt i debatten.

I et Facebook-innlegg skriver hun at barnehagen jobber for fem punkter.

Trygghet og anerkjennelse

Demokrati

Forebygge mobbing

Mangfold og respekt

Likestilling og likeverd

Disse punktene mener hun at man ikke har jobbet for på Stortinget.

– Det kan virke som om det er slik, for de har ikke vært hyggelige mot hverandre.

Hun mener at barnehage blir brukt i denne sammenhengen er med på å undergrave yrket hun jobber med.

– Det virker som om hun mener det bare er kaos, tøys og tull vi driver med. Det er ikke sånn vi har det, forteller hun.

Statsminister Erna Solberg sier derimot at hun ikke vil kalle norsk politikk for en barnehage.

– Jeg tror det er lurt for oss alle at vi puster med magen og går tilbake til å diskutere politikk, sa Solberg tidligere i dag.

Flere reagerer

Lorentsen får støtte fra barnehagelærere i andre deler av landet. Beate Jacobsen fra Bergen reagerte også på Listhaugs uttalelser.

– Det er ikke første gang vi leser at politikere gjør sammenligninger med barnehager når noe går galt og det koker. Jeg forstår ikke det, for vi er noe helt annet. Når Listhaug sammenligner politikken med en barnehage, tenker hun antakelig på folk som ikke oppfører seg. Men i barnehagen oppfører vi oss, sier hun til Bergens Tidende.

Også på Facebook-sidene Barnehage.no har det kommet reaksjoner på uttalelsen.

«Den dagen en politiker løper mot meg, roper navnet mitt og kaster seg i armene etterfulgt med et kyss på kinnet kan jeg si meg enig,» skriver en.

«Om norsk politikk har blitt en barnehage, så lurer jeg på hva slags tanker man faktisk har om barnehage ...» skriver en annen.

«Trist og urettferdig at barnehage skal bli assosiert som noko negativt ein kan sammenliknast med! I denne saka vil eg absolutt sei at barnehagene kjem best ut.»