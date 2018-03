Bare førerhuset ligger igjen på E6 etter ulykke

Bare førerhuset ligger igjen på veien etter at en trailer har kjørt av veien ved Storebaug i Moss.

– Vi fikk melding klokken ti på åtte med et vogntog som hadde hatt et trafikkuklykke på E6 mellom Årvollkrysset og Storebaug. Når vi kommer frem viser det seg at det bare er førerhytta som ligger pÅ E6, mens resten av vogntoget ligger på veien under, sier Martin Schie.

Resten av lastebilen ligger på nedsiden av brua. Foto: Terje Hansen

En norsk fører i 60-årene er lettere skadd. Vedkommende er kjørt til Sykehuset Østfold på Kalnes. Alle nødetater er på stedet.

– Vi rydder på stedet nå, men det tar naturligvis litt tid siden det ligger igjen et førerhus på E6. Men vi holder på å åpne opp ett felt, og det er trafikkdirigering og omkjøring på stedet.

– Har føreren hatt flaks?

– Ja, det ser ut som om han har hatt flaks at han ikke har blitt mer alvorlig skadet. Hvordan ulykken egentlig er skjedd er litt tidlig å si. Vi må snakke med vitner og føreren selv før vi får fullstendig klarhet i det.

Det er kødannelse i begge retninger og omkjøring vil bli skiltet.