Bane NOR leiter etter deponi

Bane NOR leiter i Moss og omegn for å finne et deponi for massene som skal graves opp når nytt dobbeltspor gjennom Moss skal bygges, trolig fra 2019

Jarle Rasmussen, prosjektsjef for Bane NOR sier det kan være mulighet i deponi som ble brukt under byggingen av E6. Havna i Moss har også vært vurdert, men på grunn av motstand har de jobbet lite med dette alternativet.