Bande raidet norske buddhist-templer under høytid

Utbyttet har variert fra noen hundrelapper til flere titusen kroner. Banden slo først til på Skiptvet buddhistkloster i Østfold 22. oktober. Der forsvant det 40.000 kroner i kontanter.

– Vi hadde virkelig ikke forventet dette. Vi har aldri hatt tyver her før, så sikkerhetsrutinene våre var nok ikke gode nok, sier en av munkene, som går under navnet Ajahn.

Munken sier tyveriene har skjedd i forbindelse med Kathina-høytiden, som markerer slutten på regntiden. I denne perioden er det vanlig å samle inn gaver til buddhistklosteret ved å feste sedler på et såkalt «pengetre».

Det har dermed vært mer penger enn vanlig i norske buddhistklostre.

– Det var ingen til stede da tyvene kom, for vi hadde gått til rommene våre for å meditere. Vi hadde ikke kameraovervåking, men det skal vi installere nå, sier Ajahn.

Slo også til på Vestlandet

Tyvene har fortsatt til templer på Gardermoen og Sørum i Akershus, før de i begynnelsen av november dukket opp i Rogaland – blant annet i Egersund og Tananger.

I slutten av oktober var tyvene i et tempel i Sørum i Akershus. Foto: Politiet

Banden består av to kvinner og én mann, og ble etterlyst på TV 2-programmet Åsted Norge mandag.

Etterforskningsleder Kay Lund-Pettersen ved Indre Østfold politistasjon sier til NRK at de har fått en del tips i etterkant av innslaget.

– Vi jobber med å gå igjennom tipsene nå. Det har blant annet kommet inn et tips om at de har blitt sett i svenske buddhisttempler i Sundsvall og Stockholm de siste dagene, sier han.

Politiet har sikret seg gode overvåkingsbilder, samt opplysninger om bilnummeret.

– Bileieren er en rumener bosatt i Sverige. Bildene fra overvåkingskameraet tyder på at det kan være rumenere, sier Lund-Pettersen.

Har ikke lov til å ta på penger

Selv om det forsvant mye penger fra Skiptvet buddhistkloster, hadde heldigvis munkene bedt noen om å gjemme unna de største sedlene før tyvene kom.

Kvinnene i banden skal ha knelt og vist interesse for buddhismen, men mannen gikk rundt og forsynte seg med penger. Foto: Politiet

Munkene tilhører nemlig den såkalte «skogstradisjonen» innenfor thai-buddhismen, og har ikke lov til å ta på eller eie penger.

– Jeg har hørt at de var gode til å knele og late som de var interessert i buddhismen. De har sikkert lest på internett at det er en god måte å få oss til å stole på dem, sier munken Ajahn.

Forarbeidet var likevel ikke perfekt. Han forteller at i et annet norsk tempel hadde tyvene presset håndflatene sammen og sagt «namaste» da de gikk. Dette er en hinduistisk hilsen og har ingenting med buddhismen å gjøre.