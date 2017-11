Bamse observert fire måneder etter han forsvant

– Vi har en gruppe som leter etter Bamse fortsatt. Ifølge en av dem som leter har han blitt observert to ganger. Han ble sett gående stille og rolig langs veien, men så stakk han av, forteller Heidi Haanstad, som er eier av hunden.

Chihuahuaen forsvant fra flyplassen på Gardermoen i juli. Bamse satt i et bur som ble lagt på bagasjebåndet etter en flyreise. Men da buret kom frem var døren åpen og hunden borte.

Det var Romerikes Blad som først skrev om den nye observasjonen av hunden.

– Hadde ikke trodd han var i live

Mange frivillige har deltatt i letingen etter hunden, og flere ganger har den blitt observert i området rundt Gardermoen.

Etter en lang periode uten observasjoner, hadde hun nesten mistet håpet. men i starten av november skal den ha blitt observert på nytt.

– Jeg hadde ikke trodd han var i live, i og med at han er så liten. Samtidig synes jeg det ikke er bra at han bare blir observert. Det betyr jo at ingen klarer å få tak i han, sier Haanstad.

Det var etter at Bamse og eieren hadde vært på flytur med SAS at hunden forsvant. Flyselskapet bidro med utstyr, feller, viltkamera og sporhunder, og stilte hotellrom til disposisjon.

Men i slutten av august kuttet SAS støtten, etter å ha brukt 100.000 kroner på letingen.

Det ble satt i gang full leteaksjon i dagene etter Bamse forsvant. Foto: Nina Hawkline Mathiesen

Tror Bamse har fått hjelp

Lene Merethe Hamre, som er dyrepleier hos Halden dyreklinikk, tror Bamse må ha fått hjelp av mennesker.

– Fire måneder høres utrolig ut, men det har ikke vært kaldt. Jeg tror han må ha vært inne hos folk, eller fått mat fra noen. Hunder er flokkdyr, så de søker eiere, forteller dyrepleieren.

Hun tror hunden vil få problemer når kulda kommer.

– Nå har den ikke mat, hvis den ikke blir matet. Og blir det kaldere, vil den ikke klare seg lenge. Men det skal legges til at det er individuelle forskjeller også hos hunder, og noen kan klare litt av hvert, påpeker hun.

Fred Magne Skillebæk er talsmann for dem som leter etter Bamse. Han tror hunden kan tåle mye.

– Han er bedre rustet for å være ute i kulde nå, enn da han var en sofahund. Vi leter kontinuerlig med hund. Den kan si noe om hvor Bamse beveger seg, så vi vet mye om mønsteret til Bamse, sier han.

Nå håper han på mer snø slik at hunden trekker mot veien.

– Da må vi sette ut mannskaper som kan få tak i han, før han blir truffet av en bil, sier Skillebæk.