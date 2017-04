Ba om russekort på Facebook – responsen var enorm

«Hele livet mitt har jeg vært glad i å samle inn russekort. Dessverre er det vanskelig for meg å være over alt da jeg har Cerebral parese og sitter i rullestol, med liten mulighet til å være ute hele tiden.»

Dette skriver Fredrikstad-gutten Thomas Martiniussen i et innlegg på Facebook. 21-åringen har gjennom hele livet vært en ivrig russekort samler, og i år ville han forsøke å bruke Facebook som en metode for å samle inn kort. Det forteller Vidar Martiniussen, som er faren til Thomas.

Dette kortet mottok Thomas i posten denne uken. Foto: PRIVAT

-Liker å samle

–Han sitter i rullestol, og det er litt leit for han å komme seg ut å samle kort. Så da tenkte han at Facebook var en lur måte å samle inn kort på. Det er selve dette med samlinga han syns er morsomt, og det å sortere og ordne med de etterpå, sier han.

Det var Nettavisen som først omttalte saken.

Så langt har Facebook-innlegget blitt delt 7 914 ganger. Innlegget ble lagt ut på onsdag, og allerede har det kommet inn en bunke med russekort.

«Jeg er helt overveldet over responsen fra dere alle. Idag fikk jeg post med masse kort. Tusen takk folkens dette betyr mye for meg,» skriver Thomas i en kommentar på Facebook.

Samler inn russekort i Alta

Sondre J. Andersen startet en innsamling av russekort til Thomas Martiniussen. Foto: PRIVAT

Innlegget har spred seg ut i hele landet, og i Alta bestemte økonomisjefen i russestyret, Sondre J. Andersen seg for å samle inn russekort fra hele skolen.

– Det begynte med at det var en jeg kjente som tagget meg i innlegget, og sa jeg måtte sende et kort. Da tenkte jeg at jeg heller bare kunne gi gass, og samle inn så mange som mulig, sier han til NRK.

Han satt opp en boks på skolen, og så langt har de fått inn cirka 70 kort.

–De andre syns det var en herlig ide. Først var jeg litt skeptisk på om folk kom til å gi noen kort det, men det gikk seg til. Jeg har fått mye skryt for initiativet, forteller Andersen.

Russen på Alta videregående skole har samlet inn russekort som de skal sende til Thomas. Foto: PRIVAT

Rekorden på innsamlede kort på et år er 500. Denne håper Thomas Martiniussen på å slå i år.

–Vi satser på at han knuser rekorden sin, sier økonomisjef Andersen.

Blir tatt vare på

Kortene Thomas samler inn blir ikke kastet eller gjemt bort når 17. mai er over. De blir samlet i permer, forteller pappa Vidar.

–Det er en perm for hvert år. Russekort innsamlingen er spesielt morsom nå før 17. mai, og da hender det også at han pleier å ta frem de gamle kortene og ser på de.

–Hva syns han om responsen han har fått på dette Facebook-innlegget?

–Han bare gliser, avslutter faren.