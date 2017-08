Avviser at han driver ulovlig

Rygge kommune mener Venstres 1.-kandidat til stortingsvalget, Finn-Erik Blakstad, driver ulovlig kjøkkenvirksomhet på en del av gårdseiendommen Ekeby. Øyvind Frantzen i Rygge kommune sier til Moss Dagbladet at virksomheten på gården ikke er i tråd med virksomhetens formål. Blakstad sier NRK at det foreløpig ikke er kjøkkendrift der, og at reglene vil bli overholdt fra oppstart i august.