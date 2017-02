Avslørt av værgudene

«To gutter i midten av tenårene oppsøkt hjemme, og erkjenner befatning med skadeverket. Politiet fulgte spor i snøen til gjerningsmennene. Saken er anmeldt, og begge innkalles til avhør med foreldre», står det kort og greit i Øst politidistrikts Twitterstrøm.

Ellers vitner politiloggen om at østfoldinger har utagert kraftig i helga.

Ved midnatt arresterte politiet i Fredrikstad en mann i 30-årene etter at to dørvakter var blitt slått i ansiktet. Ingen av vaktene ble skadet, opplyser politiet. Noe lignende skjedde i Moss ca. 20 minutter senere. En mann ble nektet adgang til et utested, og mente dørvaktene fortjente en drakt pryl for den slags. Lovens håndhevere delte ikke hans syn på saken, og pågrep mannen.

Rundt klokken 02 ble en mann i 20-årene anmeldt for ruteknusing i Fredrikstad sentrum. Politiet måtte også rykke ut til en bensinstasjon i Spydeberg, etter melding om at flere personer slåss.

I 03-tiden ble to menn i Halden pågrepet og anmeldt for ordensforstyrrelse, etter en slåsskamp inne på en bensinstasjon på Svinesundsparken. Omtrent samtidig ble en aggressiv mann i 20-årene vist bort fra Sarpsborg sentrum. En halv time senere var mannen involvert i en slåsskamp i drosjekøen, opplyser politiet. Mannen ble pågrepet og anmeldt.