Avliving av ender får folk til å rase

– Vi har bare fulgt det kommunen har bedt oss om å gjøre. De har hatt et møte, og funnet ut at de ville fjerne endene for å ikke friste ungene til å gå på isen, og da gjør vi som de ber om. Vi prøver bare å gjøre parken så bra som mulig for befolkningen, sier Morten Hødal i Folkeparkens Venner.

Valget om å avlive endene kom som et sikkerhetstiltak for å la isen fryse på dammen. På den måten håper kommunen at barn ikke skal gå ut på isen. Folkeparkens Venner har også vurdert å sette opp høyere gjerder rundt dammen.

En gutt døde etter å ha havnet i dammen for en måned siden.

Har skapt sterke reaksjoner

Det var Smaalenenes Avis som først omtalte saken, og reaksjonene har ikke latt vente på seg. Både på avisens Facebook-side og Folkeparkens Venners Facebook-side har det kommet flere kommentarer.

«Tragisk at endene ble avlivet! De kunne blitt plassert et annet sted! Dårlig avgjørelse av kommunen,» skriver en på foreningens Facebook-side.

En annen skriver: «Dette er bare trist. Hvor dyp er den og hva med alle fiskene? Hvorfor ble ikke endene omplassert? Hvorfor skal vi nå komme til parken? Grunnen til at vi som familie gikk dit var for å se på endene og fiskene.»

Hødal er enig i at det er synd at endene måtte avlives.

– Endene har jo skapt trafikk opp i parken, og når det er folk der så skaper også det trygget for andre. Men vi forholder oss til det kommunen ber oss om, sier han.

– Trodde de kunne flyttes

Askim-ordfører Thor Hals bekrefter at det var kommunen som ba foreningen å fjerne endene. Foto: Bjørn Ruud/NRK

Ordfører i Askim, Thor Hals bekrefter ovenfor Smaalenenes Avis at det var kommunen som ba foreningen å få endene fjernet, men sier til avisa at han trodde du kunne flyttes for vinteren.

På spørsmålet om hvorfor endene ikke kunne flyttes svarer Hødal at endene er vanskelig å fange, i tillegg til at det er vanskelig å finne et sted der fuglene kan være gjennom vinteren.

– De krever stor plass. Endene trives også best i naturlige omgivelser, avslutter han.

Avliving av dyr har skapt mye engasjement tidligere. Ordføreren i Os fikk drapstrusler etter at svanen «Havnesjefen» ble avlivet.