Avinor driver 46 statlige lufthavner rundt om i Norge, 12 av dem i samarbeid med Forsvaret. Mange av dem drives med underskudd, og finansieres av overskuddet på Gardermoen. Det er en grunn til dette, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Gurl Høeg Ulverud.

– Flyplassene er en livsnerve for mange samfunn som mangler sykehus og andre offentlige tilbud. Slik er det ikke for Østfold, slår hun fast.

Etter at Moss lufthavn Rygge ble lagt ned i høst, har ledelsen på Rygge ment at det beste hadde vært om Avinor tok over eierskapet. Det avviser statens flyplasseier.

Markedet bestemmer

– Vi kan ikke styre flyselskap til å fly fra Rygge, og vi ser ingen bevis på at noen flyselskap er villige til å satse der nå. Dessuten ville det være lite effektivt å bruke Rygge som en slags tredje rullebane for Gardermoen, fordi vi da må busse passasjerer mange mil når de kommer fra steder rundt om i Norge og skal videre til internasjonale destinasjoner.

Samtidig understreker Avinor at det er opp til Samferdselsdepartementet å avgjøre om staten skal inn på Rygge.

For øyeblikket er både Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet i dialog med den private aktøren Rygge Airport AS om videre drift på Moss lufthavn Rygge. Men initiativet har foreløpig ikke ført fram, og selskapet har ikke kunnet si hvordan de skal få det til eller hvilken investor de håper å få med seg.

– Markedet er der

Påstanden om at det ikke er et marked på Rygge holder ikke, mener Rygge-ordfører Inger Lise Skartlien.

– Ni års drift av Moss lufthavn Rygge har vist at det er et marked med den rette aktøren. Vi har ikke tid til å vente på at Avinor skal skifte mening, men jeg tror det går an å bevise på ny at det finnes et marked på Rygge, sier Skartlien.