Åtteåring livstruende skadd i trafikkulykke i Østfold

I tillegg er tilstanden uavklart for en 46 år gammel mann, opplyser Ullevål sykehus torsdag kveld.

Opplysningene er de samme politiet sitter med, sier operasjonsleder Paul Horne i Øst politidistrikt til NRK.

– Sist vi hørte fra sykehuset var jenta på operasjonsbordet.

Tre personer satt i personbilen som kolliderte med en buss ved Kallak i Marker. Ett barn og en tenåring er kritisk skadd, opplyste politiet først, men ifølge sykehuset er altså 18-åringen moderat skadd.

Krimteknikere og folk fra Statens vegvesens ulykkeskommisjon var torsdag ettermiddag på stedet for å finne ut hva som var årsaken til ulykken.

– Det arbeidet er nå avsluttet, sier Horne til NRK. Veien er ryddet og klar for ordinær trafikk igjen.

Politiet sa i ettermiddag at funn på stedet antyder at personbilen skrenset og kom over i motgående kjørefelt.Det ble meldt om svært glatte kjøreforhold på stedet, og Horne sier politiet ikke ser bort fra at det kan være en del av årsaken.