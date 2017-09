Åtte til legesjekk etter ulykke

Det var en bil som hadde kjørt av veien og havnet på taket i Osveien i Rakkestad, skriver Rakkestad Avis. Politiets operasjonsleder sier til avisen at det var åtte personer i bilen, og at alle ble tatt med til lege for sjekk. To av dem betegnes som lettere skadet.