Arnulf (59) har lett etter hunden sin i fire år: – Tror den er i live

– Den betydde veldig mye for meg. Jeg er diabetiker, og hunden merket hvis jeg fikk lavt blodsukker, sier Arnulf Svendsen.

Høsten 2015 forsvant den da to år gamle hunden Lupus hjemme fra Enebakkneset på grensa mellom Akershus og Østfold.

Eieren mistenkte umiddelbart at noen hadde stjålet den sjeldne rasen av typen Saarloos wolfhond. Et par uker senere dukket det ifølge Svendsen opp et anonymt brev i postkassa som bekreftet dette.

Avsenderen skrev at de hadde fulgt med på mannens dyrehold lenge, og de trodde ikke hunden hadde det bra. Derfor hadde de flyttet hunden til et annet sted der den tidligere eieren ikke kom til å se den igjen.

Fikk Mattilsynet på døra

Svendsen mener imidlertid at hunden hadde det bra, og viser til en rapport fra Mattilsynet. Noen måneder før hunden forsvant, kom de på inspeksjon etter å ha mottatt en bekymringsmelding.

Tilsynet beskrev en energisk hund i normalt hold og med fin pels. De så ingen «åpenbare tegn på hunden som tilsier at den ikke får en del mosjon».

Svendsen bestemte seg for å finne hunden.

Han etterlyste den på nettet, og i flere omganger har han satt inn annonser i ulike lokalaviser hvor han utlover dusør på både 50.000 og 100.000 kroner til dem som kan finne hunden.

– Den var to år gammel da den forsvant, men rasen kan bli 16–20 år. Jeg tror den er i live, og jeg kan fortsatt få mange gode år med hunden, sier han.

Sjeldne tyverier

«Lupus» bodde hos Svendsen inntil høsten 2015. Den gamle eieren tror fortsatt hunden er i live. Foto: Privat

Den siste tiden har det dukket opp enkelte tilfeller av hunder som er kidnappet av dyrevenner. Da hunden Bob ble dømt til døden, ble den kidnappet før noen rakk å avlive den. En mann tilsto kidnappingen, men hunden har ikke kommet til rette.

Også andre steder i landet har hunder forsvunnet etter å ha blitt dømt til døden.

At folk bortfører hunder fordi de mener eieren ikke passer godt nok på den, skjer sjelden.

– Det er svært uheldig at folk tar loven i egne hender. I stedet bør folk ta kontakt med enten politiet eller Mattilsynet, sier politiadvokat Elisabeth Kaspersen i politiets dyrekrimgruppe.

Vanskelig å vurdere pengebruken

Arnulf Svendsen anmeldte hundebortføringen til politiet, men de henla saken. Han har skaffet ny hund, men savner fortsatt Lupus. Derfor gir han ikke opp håpet om å se ham igjen.

– Det blir vanskelig å sette pengebruken opp mot hunden. Men det er et valg man må ta. Jeg har ikke den friheten som jeg hadde med den forrige hunden, så derfor forsøker jeg, sier han.