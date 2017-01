Årets nyttårsbarn kom til verden i Østfold

Vakthavende jordmor Anne Guren forteller til NTB at nyttårsbarnet ved sykehuset ble født klokken 0.10 den første januar. Dermed slo sykehuset landets største fødeavdeling ved Ullevål i Oslo, som tok imot et barn 18 minutter over midnatt, viser ringerunden til landets fødeavdelinger.

Nyheten om at den ferske østfoldingen ser ut til å stikke av med tittelen, førte til full jubel på fødeavdelingen på Kalnes, som ligger nord for Sarpsborg. Jordmor kunne ved 2.30-tiden nyttårsnatten ikke komme med opplysninger om barnets kjønn og vitale mål.